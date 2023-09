Ministrul Energiei anunță cât timp se va mai menține plafonarea prețurilor la energie Cat despre un termen in acest sens, ministrul spune ca plafonarea la energie se va menține "cat ne permite Comisia Europeana"."Categoric da, se mentin (masurile de protectie pentru populatie – n.r.). Am vazut studiul european, exista si un alt studiu care a aratat ca, in lipsa unor masuri de sprijin, din bugetul unei familii, cheltuielile aferente gazului s-ar fi dus spre 17%.Avand in vedere masurile de sprijin, au fost in jur de 7%, deci au contat foarte mult aceste masuri, inclusiv in Romania, unde schema a fost destul de generoasa, discutam de cinci milioane de gospodarii, aproximativ, care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cel mai ineficient mod de a utiliza gazele care vor veni din Marea Neagra, din Neptun Deep, gazele romanesti, va fi sa le ardem la aragaz sau sa le exportam in forma in care ele sunt, deci sa le ducem pe conducte in Ungaria sau in alte state europene. Eu mi-as dori sa vad industria romaneasca sa beneficieze…

- ”Categoric da, se mentin (masurile de protectie pentru populatie – n.r.). Am vazut studiul european, exista si un alt studiu care a aratat ca, in lipsa unor masuri de sprijin, din bugetul unei familii cheltuielile aferente gazului s-ar fi dus spre 17%. Avand in vedere masurile de sprijin, au fost in…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. "Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Schema de sprijin privind plafonarea-compensarea prețului la energie va ramane nemodificata pe perioada acestei ierni, a afirmat, miercuri, ministrul energiei Sebastian Burduja, cu ocazia Forumului Economic SUA - Romania 2023 organizat de AmCham. Anul viitor, insa, vor avea loc noi discuții cu reprezentanții…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri, la TVR Info, ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%.…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (PNL), a declarat intr-un interviu acordat Agerpres, ca nu vor fi probleme cu gazele la iarna pentru ca Romania inregistreaza in prezent un grad de inmagazinare de 77%, adica aproape un miliard de normal metri cubi, mentionand ca isi doreste ca romanii "sa nu tremure…