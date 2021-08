Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei, sustine ministrul energiei, Virgil Popescu. In opinia sa, aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere pe piata concurentiala, unde pretul…

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei. In plus, aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere pe piata concurentiala, pentru ca ac

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei si, in plus, aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa...

- Luna iulie vine cu scumpiri mari la curent și gaze pentru cei care nu au apucat sa incheie contracte noi. Facturile la energia electrica se majoreaza in medie cu 7%, iar tariful la gaze crește și cu 20%. Milioanele de romani, care nu au facut inca pasul spre piața concurențiala de gaze și electricitate…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, la Antena 3, ca romanii care nu au incheiat noi contracte de energie pe piața concurențiala vor plati mai mult incepand cu luna iunie. „Cine n-a incheiat un nou contract va vedea un prim semnal de alarma in cursul lunii iunie cand din facturi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca peste 40% dintre clienti au optat pentru piata liberalizata de energie, dar acesta considera ca procentul nu este suficient de mare. „Am trecut de 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca peste 40% dintre clienti au optat pentru piata liberalizata de energie, dar acesta considera ca procentul nu este suficient de mare. „Am trecut de 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca sunt situatii in care firme furnizoare de electricitate au incheiat contracte cu clienti fara a avea la randul lor contracte de achizitie a energiei electrice si nu-si mai pot onora contractele, pe care au inceput sa le rezilieze.