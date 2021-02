Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Roșu a declarat ca este posibil ca salariile minerilor sa le fie platite la mijlocul acestei saptamani. ”In acest moment sunt la ministerul Energiei, m-am intalnit cu ministrul Virgil Popescu. Acum a plecat la o intalnire cu Premierul și ministrul Muncii, se discuta despre problemele din Valea…

- Ea a mai spus ca o prima masura a fost elaborarea unei ordonante de urgenta care este publicata in Monitorul Oficial, si care prevede ca din fondul de garantare al salariilor pot fi facute platile catre Complexul Energetic Hunedoara, care se afla in insolventa. „Astazi (luni - n.r.) vom aproba o Hotarare…

- Ministrul Muncii, RalucaTurcan, a declarat luni, dupa o intalnire cu liderii minerilor care protesteaza deja de cateva zile, ca a fost identificat „un set de masuri care pot sa conduca la ieșirea din impas”. Ea a precizat ca se vor aloca bani in trei tranșe pentru achitarea drepturilor salariale restante.…

- Premierul Florin Cițu crede ca exista politicieni care vor sa profite de problemele minerilor din Valea Jiului, insa in mandatul sau „nicio mineriada nu se va intampla”. El a spune ca „nu i se pare normal ce se intampla”, amintind ca s-au gasit soluții pentru plata salariilor, care au fost platite și…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris vineri, pe Facebook, ca exista solutii pe termen scurt pentru rezolvarea problemelor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) amintind, in context, ca a fost adoptata o Ordonanta care permite utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale…

- Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…