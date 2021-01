”Romania este pregatita din punct de vedere energetic pentru perioada rece pe care o traversam. Stocurile de carbune au crescut fata de saptamana trecuta, Sistemul National de Transport Gaze Naturale functioneaza in parametri optimi, asa cum functioneaza fara sincope si Reteaua de Transport Energie Electrica”, anunta Ministerul Energiei. Niculae Havrilet, secretar de Stat in Ministerul Energiei, a coordonat miercuri sedinta Comandamentului de Iarna format din reprezentantii institutiilor si autoritatilor publice competente in domeniul energiei, precum si ai operatorilor economici din sectorul…