Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie, precizand ca pentru acest lucru mai trebuie parcursi o serie de pasi, intre care si aco

- "Noi ne straduim ca in toamna aceasta, cat de curand, sa avem o noua solutie prin noua companie, Complexul Energetic Valea Jiului. Acolo, cei care lucreaza actualmente in Complexul Energetic Hunedoara vor avea un loc de munca si vor putea sa-si desfasoare, in continuare, activitatea. (...) Noi ne straduim…

- „Reincep lucrarile la cel mai asteptat proiect energetic in executie: centrala de la Iernut. Ieri Romgaz a dat ordinul de reincepere a lucrarilor la centrala pe gaz de la Iernut. Este cel mai asteptat proiect de productie a energiei electrice din Romania ultimilor ani. Deblocarea acestei investitii…

- „E cert ca exista o nevoie mare de forta de munca in mediul privat si sunt persoane care, daca nu livreaza pentru stat, de fapt pentru cetatenii pe care ii slujesc, sunt convins ca vor avea alte oportunitati in mediul privat. Eu salut aceasta intentie de a eficientiza aparatul administrativ. Daca ne…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica sunt in grafic si ca acesta va fi dat in folosința la inceputul acestei toamne. Edilul general a vizitat luni Pasajul Doamna Ghica pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii. „S-a turnat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma, luni seara, ca trecerea la o economie mai putin poluanta si mai sustenabila nu este o alegere, ci o necesitate.”Astazi, la Forumul de Afaceri Franco-Roman, am discutat despre solutiile durabile pe care Romania si le propune in tranzitia ecologica si…

- „A fost semnat astazi contractul pentru finalizarea lucrarilor la Varianta Ocolitoare Timisoara Sud! Constructorul roman are la dispozitie 383,84 milioane de lei (fara TVA) si 12 luni pentru finalizarea lucrarilor”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. „Construirea celor aproximativ 25 de km…

- ”Astazi a avut loc la Ministerul Energiei o intrevedere de mare importanta pentru viitorul sectorului energiei nucleare romanesti. A fost prezenta conducerea companiei canadiene SNC Lavalin, care detine tehnologia CANDU de productie a energiei nucleare. Am discutat despre stadiul proiectelor de investitii…