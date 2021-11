Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica, gazele naturale, combustibilii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, iar octombrie este prima luna in care nu s-a inregistrat nicio ieftinire raportat la aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In…

- Tariful pentru energia electrica va ramine neschimbat, in contextul creșterii prețului la gazele naturale. Și asta pina la 1 aprilie, 2022. Potrivit președintelui Consiliului de administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, tariful pentru energia electrica a fost stabilit in baza unui contract, care va…

- Știm cu toții ca in ultimele saptamani s-a discutat intens despre problema facturilor la energie electrica, astfel unii oameni chiar au primit facturi de multe zeci de ori mai mari decat in mod normal. Oamenii s-au revoltat, insa Florin Cițu le-a auzit nemulțumirea, astfel anunța plafonarea prețurilor…

- Piețele externe, certificatele CO2, problemele cu vantul, precum și revenirea economica, care a dus la creșterea cererii de electrictate și gaze, sunt factorii care au dus la creșterea prețului energiei, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei, in fața unei comisii parlamentare. „Piața…

- Principiul de baza al acestui demers legislativ este plafonarea pentru șase luni a prețului, la o medie pe ultimele șase luni de la momentul intrarii in vigoare a legii. De asemenea, urmeaza sa fie creat un fond special la Ministerul Energiei, cu rolul de a compensa pierderile la furnizori. Acest…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS.Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%).Productia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, luni seara, la Realitatea Plus, ca prețul energiei electrice nu a crescut numai in Romania și a gasit și unul dintre vinovați, in "persoane" PSD-ului. "Trebuie s-o spunem apasat.Nu se intampla numai in Romania. In Italia, in Spania, prețul este mai…