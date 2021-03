Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca atat ANRE cat si ANPC au, in acest moment, controale in desfasurare la furnizorii de energie iar din datele partiale reiese ca exista practici comerciale incorecte la incheierea contractelor de energie, a scris, duminica, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Pana acum, o prima etapa de controale a ANRE s-a soldat deja cu amenzi. ANPC, la randul ei, efectueaza controale, iar din datele partiale pe care le am reiese ca exista practici comerciale incorecte la incheierea contractelor de energie, exista clauze contractuale care pun consumatorul…