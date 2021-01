Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca ANRE modifica Ordinul care prevedea ca toti consumatorii care nu au contracte pe piata concurentiala vor fi trecuti automat in piata serviciului universal, daca nu modifica contractele in 30 de zile. Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi prelungita…

- Ministrul Energiei anunța modificarea legii, pentru a stabili cum se face liberalizarea: ”Trecerea automata din piata reglementata in piata serviciului universal este un abuz de pozitie dominanta” Guvernul va modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale, dupa data de 15 ianuarie,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) prelungeste pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte de furnizare pe piata reglementata, a declarat, luni, pentru Agerpres, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. "Este vorba despre perioada in…

