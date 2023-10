Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține ca a fost finalizat proiectul de lege referitor la exploatarea energiei eoliene offshore, iar țara noastra poate avea primele centrale din anul 2032.

- Efectele conflictului din Orientul Mijlociu se vad deja pe piata gazelor naturale si produselor petroliere, iar Ministerul Energiei va gestiona aceasta situatie prin parghiile pe care le are la dispozitie, inclusiv prin stocurile de siguranta, a declarat, luni, ministrul de resort,

- In urmatorii doi ani, romanii vor plati facturi la prețuri plafonate. Anunțul a fost facut de Ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Anunțul vine, in contextul, in care au aparut mai multe zvonuri potrivit carora schema de sprijin nu ar mai fi necesara, pentru ca prețurile de pe burse au scazut fața…

- Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie este valabila, conform reglementarilor, pana in martie 2025, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, vineri, pe B1 TV . Intrebat daca se menține acest mecanism, oficialul a confirmat: „Schema de plafonare-compensare se menține așa cum…

- Pe 20 septembrie, Curtea Constituționala a Romaniei a amanat termenul privind dezbaterea excepției de neconstituționalitate a ordonanței prin care Guvernul dorește scurtarea procedurilor de mediu privind construirea de hidrocentrale. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat la Targu Mureș ca…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Tarifele RCA, plafonate pentru inca 3 luni. Aceasta este intenția Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), care vrea sa propuna aceasta schimbare Guvernului. ASF vrea sa propuna Guvenului o noua prelungire a plafonarii prețurilor RCA. Informația a fost data publicitații prin surse guvernamentale…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…