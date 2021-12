Stiri pe aceeasi tema

- „Primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra vor veni in 2026 pentru perimetrul detinut de OMV Petrom si Romgaz, iar din perimetrul concesionat de Black Sea Oil & Gas gazele vor veni anul viitor”, a declarat ministrul Energiei - Virgil Popescu.Romania deruleaza si un program de crestere a capacitatii…

- Primele cantitați de gaze naturale din Marea Neagra vor veni in 2026 pentru perimetrul deținut de OMV Petrom și Romgaz, iar din perimetrul concesionat de Black Sea Oil & Gas gazele vor veni anul urmator, a declarat lui ministrul Energiei Virgil Popescu. In cazul Black Sea Oil & Gas…

- "Ca sa vedem ce oportunitati a avut Romania in ceea ce priveste productia de gaze, sa ne uitam in urma cu patru ani, cand a fost adoptata Legea 256, care ar fi trebuit sa permita dezvoltarea resurselor din Marea Neagra. Productia ar fi putut incepe in primul trimestru din anul 2022. Romania ar fi putut…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…

- Ministrul Energiei s-a declarat “uimit” de nivelul prețurilor din piața energetica de ultima instanța, considerându-le “prohibitive”. De asemenea, raspunzând întrebarilor cu referire la intenția Engie România de a renunța la statutul de furnizor de ultima…

- „Vești bune! Aș dori sa fac un anunț mult așteptat: Romgaz a finalizat negocierile exclusive si a ajuns la un acord cu ExxonMobil privind termenii si conditiile aferente achizitiei participatiei in proiectul Neptun Deep, iar tranzactia ar putea fi finalizata in primul trimestru din 2022.Am incredere…

- “Ma bucur ca OMV Petrom continua investitiile in Romania, nu doar pentru cresterea productiei, dar si pentru reducerea emisiilor de carbon”, a declarat Florin Citu, joi, intr-o postare pe Facebook. Potrivit premierului, contextul international este unul “complicat” si e nevoie de eforturi suplimentare…

- Popescu a explicat ca țara noastra are nevoie de investitii majore in sistem, in productia de energie electrica si gaze.”Parerea mea de principiu o mentin, am spus-o si in sedinta de Guvern si este aceeasi cu a premierului. Nu sunt de parere ca plafonarea pretului la gaze naturale sau la energie electrica…