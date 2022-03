Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a amenințat cu controale benzinariile care au majorat nejustificat prețul, spunand ca este vorba de speculații, care trebuie pedepsite. „Nu exista absolut niciun motiv ca maine benzina sa ajunga la 11 lei, dar exista motive maine, și am discutat și cu primul-ministru,…

- Miercuri seara s-a iscat in toata tara o isterie printre soferi. S-a zvonit ca preturile carburantilor vor creste pana la 11 lei pe litru, iar la benzinarii s-au format rapid cozi kilometrice. "Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Am avut astazi intalniri de lucru…

- Dupa ce s-a creat panica printre conducatorii auto ca urmare a zvonurilor ca preturile la benzina si motorina vor depasi 10 lei pe litru, in multe orase mari din tara, inclusiv in Galati, la statiile Peco s-au creat cozi interminabile. Romanii, speriati de faptul ca vor fi nevoiti sa-si cumpere combustibil…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca informațiile privind posibila creștere brusca a prețurilor la carburanți de pana la 11 lei in perioada urmatoare sunt false. De asemenea, acesta a spus ca a discutat și cu marii furnizori de combustibil din Romania și ca exista suficient in stocuri…

- O benzinarie din Beius, județul Bihor, a vandut miercuri, 9 martie, benzina și motorina cu 11 lei pe litru, pe fondul conflictului din Ucraina, a informat publicația locala E-Bihoreanul . Contactat de Libertatea, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis ca organele de control vor lua masuri. „Este…

