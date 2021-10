Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, estimeaza ca prețul la gaz o sa scada din luna aprilie 2022. El are in vedere mai mulți indici pentru analiza sa, printre care și producția de CO2 sau modul in care Federația Rusa iși gestioneaza rezervele. „Trebuie sa vedem specificl fiecarui stat. Plafonarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a declarat luni dispus sa ia in considerare varianta supra-impozitarii companiilor din energie, ca instrument pentru limitarea pretului crescut al energiei pentru consumatorii finali. "Astazi am auzit un alt tip de plafonare - plafonare prin impozitare. Este…

- Virgil Popescu a fost intrebat, miercuri, la briefingul de dupa sedinta de Guvern, daca este de acord cu plafonarea preturilor, in contextul proiectului PSD privind plafonarea preturilor la energie. “Eu mi-am spus punctul de vedere, dupa mine, daca vorbim strict de plafonarea pretului, inseamna un semnal…

- Ministrul liberal al Energiei, Virgil Popescu, a spus miercuri ca el nu este un adept al plafonarii prețurilor, pentru ca acesta ar însemna o descurajare a investitorilor de a veni sa investeasca în România și de a produce energie electrica și de a extrage gaze naturale, știind ca…

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. "Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. ‘Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat luni seara ca preturile la gaze naturale vor reveni la normal dupa ce gazoductul Nord Stream 2 va intra in functiune. Ministrul estimeaza ca scaderea preturilor va avea loc doar din primavara.

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat sambata, intr-un interviu pentru G4Media , ca a scos din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) toate proiectele directe ale unor companii de stat și private. Ministrul a explicat ca decizia a fost luata dupa discuțiile cu reprezentanții Comisiei…