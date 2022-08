“Avem in vigoare o ordonanta care este promulgata, aprobata de Parlament, care are un plafon de 80 de bani la energie electrica pentru consumul pana in 300 de kilowati si de 68 de bani pentru tariful social pentru consumul de pana in 100 de kilowati. Romanii nu trebuie sa-si faca probleme, daca se incadreaza in aceste limite de consum, si va spun cu toata certitudinea ca, pe calculele pe care le avem de la autoritatea de reglementare, peste 80% din romani se incadreaza in aceste clase de consum”, a afirmat Virgil Popescu, miercuri seara, la Digi 24. El a adaugat ca “romanii vor plati 31 de…