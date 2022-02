Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, miercuri seara, ca ”este evident nevoie de o regandire a reglementarilor pe pietele de tranzactionare a energiei”, fiind necesara o relatie cat mai directa intre producatori, furnizori si consumatori. MInistrul anunta ca are solutie, dar ca implementarea…

- ”Este evident nevoie de o regandire a reglementarilor pe pietele de tranzactionare a energiei. Trebuie sa existe o relatie cat mai directa intre producatorii, furnizorii si consumatorii romani de energie. Am identificat in acest moment la nivelul Ministerului solutia prin care se pot rezolva aceste…

- Hidroelectrica, proaspat furnizor de ultima instanța, pare ca a devenit salvarea romanilor in scandalul facturilor uriașe. Zilnic, peste 1.000 de romani incheie contracte cu aceasta companie de stat. Daca modul de recalculare a facturilor ce impune plafonarea și compensarea a dus la o situație disperata…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va vorbi, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre criza facturilor marite la energie si gaze, masurile pe care le pregateste Guvernul pentru a rezolva aceasta situatie, dar si despre tensiunile din Coalitie, in urma contrelor intre liderii PNL si PSD.

- Cum se recupereaza banii din facturile emise greșit: „Daca diferența e mai mare de 100 de lei in cinci zile furnizorul are obligația sa dea banii” Cum se recupereaza banii din facturile emise greșit: „Daca diferența e mai mare de 100 de lei in cinci zile furnizorul are obligația sa dea banii” Ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat in briefingul de la finalul sedintei de Guvern ca pe toata perioada de aplicare a Legii privind masurile de sprijin consumatorii casnici de electricitate si gaze nu vor putea fi deconectati de la retea conform Legii consumatorului vulnerabil si Legii 259…

- Consumatorii casnici de electricitate si gaze nu vor putea fi deconectati de la retea pe toata perioada de aplicare a Legii privind masurile de sprijin, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern. “Dupa ce am vazut ce fac furnizorii, emit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, miercuri seara despre cum se aplica legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie. Acesta a spus ca nu este mulțumit de furnizori, avand in vedere reclamațiile oamenilor privind facturile mari. In acest sens, ANPC va demara un control…