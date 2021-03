Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a stabilit cu coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca din a doua jumatate a lunii februarie personalul din invatamant sa aiba ”o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare”. Valeriu Gheorghița nu neaga discuția…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea renunța la masca de protecție in timpul orelor de sport, dar trebuie sa vorbeasca și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa fie de acord. Ministrul Educației a dat exemplele celor mai multe țari din Europa, in care masca de protecție…

- Toți elevii vor purta obligatoriu masca de protecție la orele de educație fizica, a anunțat ministrul Educației, care a explicat ca masura este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai explicat ca ordinul de ministru pe care l-a dat cu privire…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. Ministrul Educației din țara vecina a declarat ca “Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva…