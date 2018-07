Ministrul Educației vrea să schimbe regulile OLIMPIADELOR. Profesorii se REVOLTĂ Ministerul Educației vrea sa schimbe regulile de olimpiada și a pus in dezbatere o Metodologie de organizare a competițiilor școlare. Este vorba despre un set nou de reguli pentru olimpiade. Printre noutați: alocarea pentru toate olimpiadele, pe județ, a cate unui loc pentru an de studiu și disciplina la etapele naționale de olimpiada, dar a 6 locuri pentru București (cate unul pe sector), introducerea regulii ca etapele naționale sa se desfașoare in universitațile de stat și nu de catre inspectoratele județe ca in prezent, anunța... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

