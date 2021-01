Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva in analiza privind redeschiderea școlilor. ”Orice scenariu este deschis. […] The post Ministrul Educației vrea, in 10 zile, lista angajaților din invațamant dispuși sa se vaccineze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .