- „Regulile de distanțare și prudența trebuie respectate. In același timp, pentru acele școli care vor intra in scenariul roșu și care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt in masura sa aprobe aceste propuneri pe…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a si a XII-a, sa mearga fizic la cursuri si in cazul in care scoala intra in scenariul rosu. Ministrul Educatiei a motivat ca examenele nationale vor fi cu prezenta…

- Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, ca elevii și profesorii din zonele sarace, sau cei care nu iși permit sa le schimbe la cateva ore așa cum este recomandat de medici, vor beneficia din stocul de peste 37 de milioane de maști al Ministerului Educației.…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus ca înza nu s-a luat decizia în ceea ce privește redeschiderea școlilor. Decizia se va lua dupa ce ministrul Sanatații va evalua situația epidemiologica din țara. „Nu Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. "Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- „Ultimele date arata un stoc de pese 37 milioane maști numai in invațamantul preuniversitar. Deci ideea este ca se vor primi masti. De asemenea, am cerut o analiza, la fiecare trei zile, cu privire la stocurile de substante dezinfectante existente in scolile romanesti.Școlile sunt pregatite, daca asta…

- Elevii intra de astazi in vacanța pentru o saptamana, dupa primul semestru al anului școlar 2020-2021, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Cursurile ar urma sa inceapa in data de 8 februarie, insa, la aceasta ora, elevii și profesorii nu știu daca se intorc fizic la școala sau vor…