Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a precizat ca valoarea proiectului se ridica la 100 de milioane de euro ”Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane de euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca vineri, in cadrul unei intalniri convocata de premier la Palatul Victoria, vor fi discutate masurile care se vor regasi in ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii privind inceperea anului scolar, precizand ca, printre altele, exista propunerea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a anunțat ca masurile pentru deschiderea scolilor cu prezenta fizica din 13 septembrie vor fi discutate vineri, de la ora 10:00, la Palatul Victoria, unde premierul Florin Citu a convocat o intalnire la care vor participa ministrul Sanatatii Ioana Mihaila, reprezentantii…

- Sorin Cimpeanu a anuntat ca vineri, la ora 10.00, la Palatul Victoria va avea o intalnire convocata de premierul Florin Citu, la care vor participa ministrul Sanatatii, reprezentantii INSP, seful DSU Raed Arafat si coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita, unde vor fi discutii despre…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit despre masurile care se discuta in acest moment pentru inceperea anului școlar in context epidemic. In prezent, Ministerul Educației dorește ca școala sa inceapa din 13 septembrie cu prezența fizica.„Opțiunea numarul unu este aceea de deschidere a școlii…

- Școala va incepe in septembrie „cu prezenta fizica. Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, la un post TV, ministrul Educației.„Școala este o activitate esentiala si deja s-a pierdut mult prea mult”, a explicat Sorin Cimpeanu.„Ceea ce stim in acest moment este ca scoala va incepe cu…

- Ministrul Educației a vorbit despre singura cale de a pune punct pandemiei, astfel ca vaccinarea este cea mai buna protecție pe care o putem avea impotriva virusului nemilos și a noilor tulpini. Sorin Cimpeanu susține ca refuzul cadrelor didactice de a se vaccina reprezinta un deficit de educație, dar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit, dupa ședința de Guvern din miercuri, despre abandonul școlar. Ministrul a refuzat sa comenteze OUG prin care s-a amanat creșterea alocațiilor. „Cu sigurnața ne dorim investiții in educație. Abandonul școlar nu pote fi combarut doar cu masuri din domeniul…