Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care sunt in prezent in clasa a VII-a vor sustine Evaluarea Nationala dupa modelul actual. Guvernul a aprobat, astazi, o Ordonanta de Urgenta in acest sens. Ministrul Educatiei, Monica Anisie: Am luat aceasta decizie de a nu pedepsi pe elevii nostri ci de a construi lucruri noi in anii urmatori,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anunțat luni ca propune activarea unor școli-pilot, ca masuri in urma rezultatelor ingrijoratoare la testele PISA. S-a referit la un articol din Legea educatiei nationale. „Toate masurile care ar trebui sa fie luate pe un termen cat mai rapid trebuie sa urmareasca,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, la o dezbatere privind rezultatele testelor PISA organizata de MEC, ca institutia pe care o conduce se va concentra in interventiile sale pe „acei factori care tin in primul rand de scoala” si anume curriculum scris si predat si o mai buna pregatire a…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, susține ca Ministerul Educației se va concentra pe o mai buna pregatire a profesorilor. "Ministerul Educatiei si Cercetarii se va concentra în interventiile pe termen scurt, mediu si lung pe acei factori care tin în primul rând de…

- Monica Anisie a castigat anul trecut aproape 6.000 de lei lunar. Anul trecut, Anisie a avut venituri de peste 70.000 de lei din salarii (ca profesor CNTV si la Scoala Fridolin, ca inspector in Ministerul Educatiei, consilier la cabinet parlamentar si Administratia Prezidentiala). Si a avut venit…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a votat duminica, la o sectie de la Scoala nr. 46 din Sectorul 2 al Capitalei, pentru "o Romanie educata", "in care normalitatea se impune".Citește și: Viorica Dancila a votat: 'Cine se scoala de dimineața ajunge departe'. Ce mesaj a transmis…

- Aceasta le-a amintit cadrelor didactice faptul ca anul scolar 2019 - 2020 are o alta structura fata de anii anteriori. "Semestrul I este de doar 15 saptamani, cu totii fiind pusi in situatia de a ne replanifica activitatile, astfel incat sa asiguram un bun proces de predare - invatare - evaluare", a…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat ca in doua saptamani i se va prezenta raportul privind „taierea hartiilor” din sistemul de invatamant preuniversitar. „De curand, am...