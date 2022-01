Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației: ”Nu am susținut niciodata vaccinarea obligatorie”. De ce nu mai este importanta vaccinarea profesorilor Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca nu a sustinut niciodata vaccinarea obligatorie, dar ca a pledat pentru necesitatea acesteia, mai ales in contextul dat de primele…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa noile schimbari privind regulile sanitare in școli. Acesta a subliniat cele doua noutați: decuplarea invațamantuluid e rata de infectare și vaccinare a personalului din invațamant, respectiv suspendarea orelor cu prezența…

- Semestrul II incepe in toate județele in format FIZIC: Noile REGULI pentru funcționarea școlilor Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, 14 ianuarie, ca semestrul II incepe luni in format fizic in toate județele, pentru ca nicaieri nu s-a depașit noul prag de 75% ocupare a locurilor din…

- Toate școlile și gradinițele din Romania vor fi deschise cu prezența fizica pe 17 ianuarie, cand incepe semestrul II, in baza noilor recomandari emise joi seara de CNSU care urmeaza sa fie adoptate de guvern. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat, pentru Hotnews, ca regulile epidemiologice…

- Medicul Valeriu Gheorghita afirma ca "datele din viata reala" arata ca vaccinarea anti-COVID "are o eficienta mult redusa fata de protectia impotriva infectiei", insa vaccinarea reduce numarul celor care ajung sa ia tratament antiviral, pe al celor care ajung internati la spital, dar si numarul deceselor.…

- O "actiune puternica" este "urgenta" in fata propagarii rapide a variantei Omicron de coronavirus, deoarece "vaccinarea singura nu va fi suficienta", a avertizat miercuri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). "In situatia actuala, vaccinarea singura nu ne va permite sa prevenim…

- Medicul Valeriu Gheorghița a vorbit, duminica seara, despre efectele nefaste pe care tulpina Omicron le poate produce atat in Romania, cat și in lume. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, aceasta noua tulpina este extrem de transmisibila, astfel ca, in scurt timp, aceasta varianta poate…

- Comisia Europeana, prin Ursula von der Leyen, susține ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie la nivelul UE, pentru a ajuta la combaterea cazurilor in crestere de COVID-19, precum si a noii variante Omicron. Președintele Camerei Deputaților din Romania, Marcel Ciolacu, nu este de acord cu aceasta…