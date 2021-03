Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca vacanta de primavara va fi prelungita si ca va dura din data de 2 aprilie pana in 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, insa Evaluarea Naionala se va decala si va avea loc in perioada 5-8 iulie. ”Am propus modificari in structura…

- Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial programele modificate pentru examenele naționale din 2021. Ordinul de ministru aproba astfel materia pe care elevii de clasa a VIII-a trebuie sa o invețe pentru examenul de Evaluarea Naționala 2021 și materia pe care elevii de clasa a XII-a trebuie…