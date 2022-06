Ministrul Educatiei: Ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, iar acest lucru se vede inclusiv la examenul de Bacalaureat“

Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat luni ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a vorbit despre situatia sistemului romanesc de educatie. Ministrul Cimpeanu a vorbit despre lansarea, in perioada imediat urmatoare, in consultare publica a pachetului legislativ privind legile educatiei. "Aceste legi, proiecte, doresc sa fie prezentate cat mai…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a ajuns la un punct de minim cu calitatea educatiei din Romania, aceasta fiind o concluzie trista trasa, atat in urma testarii elevilor, cat si dupa ce mediul academic a atras atentia privind calitatea slaba a absolventilor de liceu care intra…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care au de sustinut examene nationale, in acest an, trebuie sa se astepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cimpeanu a numit invatamantul online impus de pandemie drept ”o adevarata catastrofa educationala”. Fii…

- Calendarul examenului național de Bacalaureat a fost modificat din nou de Ministerul Educației, printr-o nota. De aceasta data, proba de competențe de comunicare intr-o limba de circulație internaționala a fost mutata, ca sa nu mai includa ziua libera de 13 iunie (a doua zi de Rusalii). Aceasta, cu…

- Aflat, astazi, in vizita la Alba Iulia pentru a vorbi despre invațamantul dual și profesional in Romania, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a adus o serie de precizari și in ceea ce privește modul haotic in care a fost gestionat invațamantul online impus din cauza pandemiei COVID-19, lucru pe care…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca scoala online impusa de pandemia de COVID 19 a fost o catastrofa educationala in toate statele din lume.Scoala online impusa a fost o catastrofa educationala, nu numai in Romania, a fost o catastrofa educationala in orice stat din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca educatia din timpul crizei sanitare a fost ”o catastrofa la scara globala” si ca scolile, profesorii si elevii nu erau pregatiti pentru predarea online. Potrivit lui Cimpeanu, pandemia de COVID-19 a crescut rata de abandon scolar. Fii la curent…