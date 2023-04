Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca dupa pandemia cu noul coronavirus a crescut din nou numarul incidentelor de violenta inregistrate in unitatile de invatamant. Ligia Deca a afirmat ca Ministerul Educatiei impreuna Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Directia…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, in cadrul unei vizite pe care a facut-o la Timisoara, ca dupa perioada de pandemie a crescut numarul de incidente violente in scoli, dar a precizat ca lucreaza la un plan de preventie care presupune inclusiv campanii de constientizare. Deca a afirmat ca a…

- Ministerul Educației in parteneriat cu CNA au lansat astazi o campanie de informare și sensibilizare privind integritatea in sistemul educațional. Aceasta se va desfașura pe parcursul lunilor martie - octombrie 2023 in instituții de invațamint din toata țara. {{668249}}Ministrul Educației și Cercetarii,…

- Diplomele de Bacalaureat 2023 vor fi eliberate de școli inainte de afișarea rezultatelor finale Diplomele de Bacalaureat 2023 vor fi eliberate de școli inainte de afișarea rezultatelor finale Diplomele de Bacalaureat 2023 vor fi eliberate de școli inainte de afișarea rezultatelor finale, pentru absolvenții…

- Cultele religioase solicita ca Religia sa poata fi aleasa ca disciplina de examen la Bacalaureat, la fel ca alte discipline din trunchiul comun. 13 reprezentanți ai cultelor religioase recunoscute de statul roman au trimis o adresa la Ministerul Educației in care fac aceasta solicitare. Religia sa poata…

- Spatiile destinate jocurilor de noroc sunt interzise pe o distanta de 300 de metri pietonali fata de unitatile si institutiile de invatamant, locurile de joaca pentru copii – este cea mai importanta prevedere a proiectului legislativ care se refera la limitarea accesului la jocurile de noroc, ce urmeaza…

- Directorii unitaților de invațamant vor avea dispoziție un fond special prin care vor putea premia profesorii care fac „activitate suplimentara”, potrivit proiectului legii invațamantului preuniversitar, publicat de Ministerul Educației, dupa prezentarea in Guvern a draftului. Fondul este in valoare…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata…