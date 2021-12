Stiri pe aceeasi tema

- Testare elevilor pentru Sars-Cov-2 este in intarziere. Precizarea a fost facuta de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a anunțat ca exista teste doar pentru trei luni. „Trebuie testați toți preșcolarii și personalul. Exista o hotarare CNSU. Urmare a acestei decizii, Agenția Medicamentului…

- Luni, 29 noiembrie, va fi zi libera pentru elevi, preșcolari și profesori, a dat asigurari ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, inainte de ședința de Guvern in care trebuie sa se adopte o Hotarare in acest sens. Se va facea astfel „punte” intre weekend și sarbatorile legale de 30 noiembrie – Sfantul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut o declaratie la doua capete, ce ridica multe semne de intrebare si teme de discutie. In contextul in care s-a pornit o adevarata avalanșa de cereri de testare a elevilor, dupa ce in primele 3 saptamani de cursuri n-a existat nici macar una, reprezentantul…

- Studentii vaccinati anti-COVID vor avea prioritate la cazare in camine, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vineri, la festivitatea de deschidere a anului universitar de la Agronomie, precizand ca aceasta prevedere a fost solicitata de universitati si ca va fi inclusa

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, miercuri, ca nu a fost foarte bine organizat procesul de asigurare a testelor la nivelul unitatilor de invatamant, precizand ca vor exista suficiente teste disponibile pentru cei care doresc sa se testeze. “Am avut o discutie cu ministrul Sanatatii,…

- UPDATE – Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si-a manifestat, miercuri, disponibilitatea de a semna impreuna cu ministrul Sanatatii modificarea ordinului comun care prevede ca la depasirea incidentei de 6 la mie scolile trec in sistem online, insa a precizat ca ar face acest lucru dupa consultarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca tezele nu au fost anulate in acest an scolar si isi doreste ca acestea sa fie sustinute de elevi cu prezenta fizica pentru a fi ‘relevante’ si a nu mai avea rezultate ‘deformate’. ‘Tezele nu au fost anulate in acest an, chiar si in aceasta situatie…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca cele 1.695 de cazuri de COVID raportate in școlile din Romania la cinci zile de la inceperea anului școlar 2021-2022, nu au legatura cu școala, ci sunt rezultatul contaminarilor de la finalul vacanței de vara. Intr-o declarație pengtru Digi 24 , Cimpeanu…