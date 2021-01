Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a dat asigurari, astazi, ca școlile sunt pregatite pentru deschiderea fizica. Exista un stoc de 37 de milioane de maști pentru invațamantul preuniversitar. „Ultimele date arata un stoc de pese 37 de milioane maști numai in invațamantul preuniversitar. Am cerut o evidența și a substanțelor dezinfectante. Nu este de natura sa ne ingrijoreze. Școlile sunt pregatite, daca asta va fi decizia (inceperea in format fizic – n.r.),” a spus Cimpeanu vineri, in cadrul unui webinar despre vaccinare, raspunzand unei intrebari, potrivit HotNews. Școlile ar urma sa se redeschida…