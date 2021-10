Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca noile planuri cadru ar urma sa fie aplicabile din toamna anului 2023."Educatia financiara a fost introdusa in programa, sunt convins ca vom avea intelepciunea in noile planuri cadru pentru liceu sa avem consolidata si aceasta componenta a educatiei.…

- Educația pentru viața poate inlocui sportul, a sugerat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. El a lansat aceasta idee intr-o conferința de presa la Palatul Victoria. Ministrul a propus o soluție pentru orele de sport care nu se vor putea desfașura in aer liber din cauza frigului. Acum, „Ordinul comun…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca in cazul in care orele de sport nu pot fi desfasurate la exterior, din cauza conditiilor climatice nefavorabile, acestea pot fi suplinite cu ore de la alte discipline, precum Educatie pentru viata.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca a semnat o completare la ordinul comun cu ministrul Sanatatii prin care s-a reglementat modul in care elevii se pot testa pentru a reveni la scoala, incepand cu a opta zi dupa confirmarea unui caz de COVID. Astfel, unde exista cabinete medicale scolare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca un sondaj realizat intr-o scoala din Bucuresti a aratat ca 99% dintre parintii elevilor de acolo nu au fost de acord ca fiii si fiicele lor sa fie testati in scoala pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, nici chiar cu teste realizate pe probe din saliva,…

- ,,In momentul de fata, tezele se vor da normal, simularile se vor derula normal. Mai mult decat atat, la clasa a II-a, a IV-a a VI-a (...) vrem corectarea informatizata si corectarea datelor pe fiecare item, ca sa avem o relevanta si sa fie un instrument de decizie cu privire la portiunile din materie…

- UPDATE – Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca rata de infectare cu noul coronavirus luata in calcul pentru modul de functionare al scolilor in urmatoarea saptamana va fi cea din ziua de vineri. ‘Rata de infectare luata in calcul pentru modul de functionare va fi rata de infectare…

- Ministrul Educației a revenit asupra deciziilor! Noul an școlar se va desfașura dupa scenarii semaforizate. Daca in urma cu doua zile ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca școala va incepe cu prezența fizica, fara alte scenarii epidemiologice, dupa o declarație contradictorie a președintelui…