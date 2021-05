Copiii de gradinita si din ciclul primar, precum si cei din scolile speciale vor merge miercuri la cursuri indiferent de incidenta COVID-19, iar in localitatile unde aceasta este sub 1 la mia de locuitori vor reincepe scoala cu prezenta fizica si elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a precizat astazi, la TVR 1, ca elevii din clasele terminale vor merge la cursuri pe 10 mai, potrivit Agerpres. „Miercuri, 5 mai, toti elevii din invatamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare, toti copiii din gradinite si toti elevii…