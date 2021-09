Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protectie este "absolut necesara" in interior, fiind cea mai importanta masura de protectie impotriva noului coronavirus, a declarat luni ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ministrul a mai adaugat ca doar vaccinarea poate pune capat acestei crize sanitare și a vorbit despre deficiențele predarii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca nu vor mai fi permise in unitatile de invatamant „nici macar activitatile remediale” dupa depasirea ratei de infectare cu noul coronavirus de 6 la mia de locuitori. Potrivit lui Cimpeanu, singura exceptie va fi la invatamantul special, unde…

- Ministrul Sanatații, Sorin Cimpeanu, se arata din ce in ce mai ingrijorat de apropierea inceperii noului an școlar. Incepand cu data de 13 septembrie, de la redeschiderea școlilor, fiecare parinte va primi cate un formulat alcatuit din trei rubrici, unde va completa afirmativ daca dorește ca cel mic…

- Acord de vaccinare al parintilor pentru copii Consiliul National al Elevilor agreeaza varianta invatamantului online la o incidenta de peste 6 la mie Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Ministrul mai anunta ca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a facut joi o serie de declarații privind anul școlar care incepe pe 13 septembrie. Numarul elevilor in clase va fi redus, iar cei vaccinați nu vor mai fi obligați sa poarte masca sanitara intr-o clasa cu numar de elevi redus. Pe de alta parte, Cimpeanu da o veste…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la B1 TV ca este inacceptabila continuarea pierderii prin sistemul de invatamant online si ca in acest moment varianta luata in calcul este inceperea scolii din 13 septembrie, in format fizic. „Suntem in contact permanent si cu Ministerul Sanatatii,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vrea ca din toamna anului 2022 sa fie lungita perioada anului scolar. Sorin Cimpeanu a precizat ca a facut deja o propunere in acest sens pentru anul școlar 2021-2022, dar s-a lovit de un refuz, pentru ca s-a motivat ca este nevoie de predictibilitate. „Incepand…