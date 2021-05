Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca școala online nu a fost eficienta pentru ca profesorii nu au fost pregatiți pentru asta, dar a adaugat ca predarea online va continua acolo unde este adecvat, dupa ce va fi incheiata pandemia.

- Se pregatesc noi schimbari pentru elevi. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vrea lungirea anului scolar cu inca doua saptamani si revenirea la trimestre in loc de semestre. N-a decis inca daca de la toamna sau de anul viitor… Cert este ca cei mai multi dintre parinti nu vor scoala de la 1 septembrie.…

- Mulți dintre parinți resping propunerea lansata de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, de extindere a duratei anului școlar și organizarea in trimestre, incepand cu urmatorul an. Parinții vor un proces educațional de calitate nu creșterea cantitații.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca greseala ii apartine profesorului de matematica din Suceava care s-a prezentat in fata elevilor fara a purta masca de protectie, dar a sugerat ca cel care a desenat masca pe fotografia transmisa presei poate fi depistat cu usurinta.

- Ministrul Educatiei a oferit informatii in exclusivitate la Antena 3 despre cum se va desfasura anul scolar anul acesta. Sorin Cimpeanu a vorbit si despre propunerile care vor fi dezbatute maine la ora 10. ''Ministerul Educatiei a formulat si a sustinut in spatiul public, a lansat in dezbatere aceasta…

- Ministrul Educației a anunțat ieri ca anul școlar actual se va incheia pe 2 iulie 2021, cu doua saptamani mai tarziu decat era anunțat inițial. Totodata, ministrul a anunțat ca se schimba și calendarul Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a. Scandal dupa anunțul lui Sorin Cimpeanu privind structura…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit in cursul serii de luni despre modul in care se vor desfașura examenele in anul 2021, cat și despre complexitatea acestora. Din pacate pentru elevi, in ciuda condițiilor grele in contextul pandemiei, ministrul susține ca dificultatea testarilor va ramane…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a spus ca examenele naționale de anul acesta ar trebui sa fie adaptate la contextul actual generat de pandemia de coronavirus. Anul școlar 2020-2021. Schimbari majore la examenele din vara Astfel, Sorin Cimpeanu a afirmat ca Evaluarea Naționala și Bacalaureatul ar…