Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a declarat ca evaluarea cadrelor didactice de catre elevi, prin intermediul fiselor de feedback, reprezinta doar actiuni pentru o corecta evaluare a actului didactic. Ministrul le-a transmis elevilor ca aceasta evaluare nu inseamna ca trebuie sa isi noteze cadrele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca a semnat un ordin privind metodologia de feedback din partea elevilor si a precizat ca acest lucru nu inseamna ca elevul va da nota profesorului. ‘De 1 iunie am semnat un ordin de ministru cu metodologia de feedback din partea elevilor. A se…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, vineri, la Digi24 ca fișele cu feedback-ul elevilor referitor la activitatea profesorilor nu inseamna ca aceștia trebuie sa iși noteze cadrele didactice, ci ca sunt doar niște formulare pentru o corecta evaluare a modului in care sunt asimilate informațiile.…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar urma sa se intruneasca marti, pentru a decide cu privire la revenirea elevilor la scoala cu prezenta fizica, in cazul in care se mentine trendul descendent al ratei de infectare cu COVID-19. Hotararea ar putea intra in vigoare cel mai devreme…

- Sorin Cimpeanu a anuntat ca luni va fi semnat ordinul de ministru cu privire la structura anului scolar. Ministrul Educatiei a mai spus ca scolile nu vor fi inchise deoarece elevii claselor terminale nu vor avea programul modificat, chiar daca predarea va fi facuta online. El a mai spus ca vor fi…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in urma discuțiilor purtate cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, marți, 23 martie, s-a decis ca preșcolarii și elevii din clasele primare și terminale vor merge la gradința, respectiv la școala pana la instituirea carantinei, potrivit Digi24.„Am…

- Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Finantelor, Ministerului Educatiei, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei sa ia toate masurile care se impun pentru a garanta fiscalizarea tuturor meditatiilor si sanctionarea contraventionala a cadrelor didactice care nu declara…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit luni seara la Digi24 despre ordinul comun al celor doua ministere, Educație și Sanatate, privind funcționarea școlilor in scenariul roșu și despre condițiile in care acesta a fost semnat. Potrivit ministrului, masura limitarii efectivului de elevi la 50%…