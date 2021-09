Stiri pe aceeasi tema

- Rata de vaccinare a elevilor este sub media naționala și este nevoie de acțiuni de informare, a declarat luni ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Acesta a anunțat ca au fost vaccinați aproape 5% dintre cei cu varste intre 12 și 15 ani și 20% dintre cei de pana la 19 ani. „Este vorba de 34.709…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, 22 iunie, in timpul unei ședințe ținute la Guvern pe tema beneficiilor vaccinarii elevilor, ca aproape 100.000 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani s-au vaccinat anti-COVID pana acum. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani, aici, parinții și tutorii sunt…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 34.000 de absolventi de liceu din acest an, nu s-au inscris la examenul de bacalaureat, dar si ca pandemia de COVID-19 a contribuit la abandonul scolar. „34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 – 2021 in clasa a XII-a, clasa…

- Guvernul a adoptat, azi, ordonanța de urgența privind decontarea transportului elevilor intre localitatea de domiciliu și localitatea in care invața. Pentru prima data in Romania, va fi platita și naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a…

- Ministrul Educației a amintit ca inscrierile se vor incheia marti. „Maine, la ora 17,00, vom avea numarul final al celor care s-au inscris la Evaluarea nationala", a precizat ministrul, la Antena 3.Potrivit lui Sorin Cimpeanu, nu se va mai face triajul epidemiologic la intrarea la examen, insa se vor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca doar doua treimi – adica 66% – dintre elevii de clasa a XII-a si a XIII-a din promotia curenta s-au inscris la examenul de Bacalaureat din acest an, in proportie mai mica fata de anii anteriori. Cimpeanu a spus ca numarul celor inscrisi la examenul de Bacalaureat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit despre revenirea in banci din toamna, daca situația epidemiologica o permite. Acesta se arata optimist in acest sens, dezvaluind ca o parte dintre elevi a inceput deja sa se vaccineze. Cand se reincepe școala Sorin Cimpeanu a vorbit marți seara despre situația…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca a semnat un ordin privind metodologia de feedback din partea elevilor si a precizat ca acest lucru nu inseamna ca elevul va da nota profesorului. ‘De 1 iunie am semnat un ordin de ministru cu metodologia de feedback din partea elevilor. A se…