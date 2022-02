Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, miercuri, in sedinta Executivului, ca astazi au fost repartizate catre inspectoratele scolare 18,5 milioane de teste de saliva pentru elevi si personalul din scoli. El a aratat ca, in ultimele zile, din 3.000 de teste de saliva raportate, 2.000 au fost…

- Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli peste 10 milioane de teste pentru preșcolari, elevi si angajați din invațamant, a anunțat vineri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Testarea elevilor a fost suspendata deoarece procesul de achiziție a fost blocat din cauza firmelor care…

- Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli 10 milioane de teste COVID pentru preșcolari, elevi și angajații din invațamant – a anunțat azi ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. El a precizat ca Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgența,…

- "Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgența, a transmis repartizarea pe județe pentru primul lot de teste rapide pe baza de saliva (10 milioane de teste) pentru a putea fi utilizate incepand de saptamana viitoare (cea de-a doua saptamana a semestrului 2),"…

- Zece milioane de teste de saliva pentru COVID-19 destinate prescolarilor, elevilor si angajatilor din invatamant vor fi livrate pana la inceputul saptamanii viitoare in scoli, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Pana la inceputul saptamanii viitoare, vor fi livrate in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca joi vor fi distribuite 6,5 milioane de teste de saliva in scolile din toata tara.Conform informarii primite chiar azi de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, s au semnat doua ordine de distributie ale comandantului actiunii, de distributie…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a propus in sedinta de luni a Guvernului ca, prin exceptie, in localitatile in care rata de infectare este mai mica de 3 la mia de locuitori sa se renunte la pragul de 60- persoane vaccinate in unitatile de invatamant pentru ca acestea sa…

- Incepand din 21 noiembrie, toți elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor fi testați pentru COVID-19. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat, la Digi24 ca primele 9 milioane de teste de saliva vor ajunge in școli in perioada…