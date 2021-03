Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a spus duminica seara, la Digi24, ca in data de 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, se implinesc trei luni de cand elevii fac exclusiv școala online, iar Ministerul Educației, dar și marea majoritate a parinților iși doresc „revenirea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie. Potrivit ministrului, exista un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar, relateaza Digi24. Ministrul a precizat ca isi doreste ca scoala sa se…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca profesorii pot preda in continuare in mediul online, in cazul in care sufera de o boala și nu se pot vaccina. La fel se aplica și la elevi. Doar ca la profesori bolile trebuie certificate de un medic de medicina muncii. Citește și: RAPORT despre…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Parlament, ca profesorii cu „vulnerabilitati certificate medical” vor putea preda online, transmite Agerpres . „Cu totii ne dorim revenirea la normalitate. Normalitate inseamna scoala cu prezenta fizica, chiar daca vom adauga componente de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri, ca elevii și profesorii care au vulnerabilitati pot invata, respectiv preda online, dar trebuie sa aiba un certificat medical. „In primul rand, cu totii ne dorim revenirea la normalitate. Normalitate inseamna scoala cu prezenta fizica, componente…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat ca numarul orelor de recuperare a materiei va fi in medie de 5 pe saptamana și vor varia in funcție de evaluarile facute de profesori. Numarul orelor remediale va fi de 5 pe saptamana, in medie, susține ministrul Educației. ”Sunt situații in care elevii…

- Cadrele didactice care vor face ore remediale ar urma sa primeasca 200 de lei pe luna per elev, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu pentru Libertatea. Saptamana trecuta, ministrul Cimpeanu spunea, la Digi24, ca suma ar putea ajunge la 500 de lei pe luna per elev. El a explicat,…

- Ministerul Educției iși dorește "deschiderea cat mai grabnica a școlilor, in funcție de situația epidemiologica, daca se poate chiar pe data de 8 februarie", odata cu inceperea semestrului al doilea, a declarat luni pentru HotNews.ro ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, precizand ca in prima etapa ar…