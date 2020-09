Stiri pe aceeasi tema

- "Am anuntat scenariile care sunt puse in ordinul de ministru comun pe care l-am anuntat deja si este la Monitorul Oficial. Le transmit tuturor profesorilor, elevilor un an scolar cu sanatate si cat mai mult timp petrecut in spatiul scolii. 1 septembrie este prima zi a anului scolar, 14 septembrie…

- Anul scolar a impartit si lumea mdicala in mai multe tabere. "Se vor redeschide școlile și mi-e frica. Redeschiderea școlii este un moment care va determina ulterior o creștere a numarului de imbolnaviri și nu neaparat pentru faptul ca se imbolnavesc copiii. Incarcatura virala este mai mare la copii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, ca numarul de ore la clasa pregatitoare din anul școlar 2020-2021 se va reduce, iar pentru restul elevilor, reducerea numarului de ore se va realiza pana in anul 2026. „Aseara a fost aprobata in sedinta de Guvern o Ordonanta de urgenta prin care am…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca exista trei scenarii privind inceperea anului scolar, insa cel mai probabil se va merge pe cel hibrid. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, sustine ca simularile pentru anul școlar care va incepe la 14 septembrie ar trebui…

- Monica Anisie spune ca a modificat fișa postului cadrelor didactice tocmai pentru a prinde in document și evaluarea asupra orelor online facute cu elevii in acest an,potrivit RFI. Intr-un interviu acordat RFI, ministrul Educației a declarat ca important este ca lecțiile sa fie de calitate, indiferent…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a venit cu noi informatii in ceea ce priveste desfasurarea anului scolar 2020-2021. Avand in vedere contextul epidemiologic actual si ținand cont de modul in care s-au desfașurat ultimul semestru din anul școlar 2019-2021, Evaluarea Naționala și examenul de Bacalaureat,…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov a vizitat ieri, 22 iulie, Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” și Liceul Teoretic „Ion Creanga” din mun. Chișinau. Oficialul a discutat cu reprezentanții administrației instituțiilor de invațamint despre etapa pregatirilor școlilor pentru inceputul…

- Potrivit Monicai Anisie, subiectele sunt securizate pe un server pana maine și vor fi accesibile oricarui elev care a ținut pasul cu recapitularea materiei. Va fi oricum un examen in care emoțiile copiilor de clasa a opta vor fi dublate de timpul suplimentar, alocat procedurilor de siguranța. Candidații…