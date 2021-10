Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca decizia de a trece in online aparține conducerii fiecarei școli in parte. Exista doua reguli de baza referitoare la imbolnaviri, dar dincolo de acestea școlile pot cere singure suspendarea prezenței fizice, susține Cimpeanu. "Resping categoric…

- Cazurile de coronavirus cresc in continuare, iar parinții se gandesc la starea de sanatate a elevilor care in continuare merg fizic la școala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune cand se pot inchide unitațile de invațamant.

- Școlile pot opta pentru cursuri online, susține ministrul Educației, profesorul Sorin Cimpeanu. Decizia ca o școala sa intre in online o poate lua Consiliul de Administratie al respectivei școli. Decizia o ia școala impreuna cu Directia de Sanatate Publica (DSP), a precizat ministrul. „Ministerul Educatiei…

- Școlile pot sa iși suspende activitatea și sa treaca in online și in prezent, pe baza legislației in vigoare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, dupa ce președintele Federației parinților și cel al Consiliului elevilor au cerut ca decizia trecerii in online sa fie la școli, peste pragul de 6…

- Federația Naționala a Parinților Edupart solicita suspendarea cursurilor fața in fața in localitațile cu rata de infectare peste 6 la mie. Solicitarea este adresata ministerelor Educației și Sanatații. Intr-un raspuns pentru Antena3, Sorin Cimpeanu a declarat ca nu poate trece școlile in sistem on-line.…

- SONDAJ| Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? In prezent, in cazul in care o localitate depașește incidența de 6 infectari de COVID la o mie de locuitori, unitațile școlare din aceasta iși muta activitatea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei a anuntat ca dupa „regulile” din prezent, daca vineri rata de infectare cu noul coronavirus este de peste sase la mie, incepand de luni scolile vor sustine...

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca pana vineri trebuie luata o decizie daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie. „Daca vineri se va depași pragul de 6 la mie in București de exemplu, dupa regulile de azi școlile intra…