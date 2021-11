Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, susține o declarație de presa la sediul ministerului, de la ora 13.00. Tema conferinței, așa cum a fost anunțata de biroul de presa, este desfașurarea activitații didactice in anul școlar 2021-2022.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele doua saptamani de vacanta vor fi recuperate, cel mai probabil, in luna ianuarie. „Cele doua saptamani de vacanta suplimentara sunt convins ca se vor transforma in doua saptamani de scoala cu prezenta fizica intre 3 si 14 ianuarie, pentru gimnaziu si…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, este suparat ca directorii de școli așteapta sa decida inspectoratele trecerea in online . Deși, spune ministrul, regulile sunt clare și se cunosc de zece zile: fiecare școala decide singura cand suspenda cursurile cu prezența fizica. Inspectoratele doar…

- Ministrul Educatiei a declarat ca scolile se vor inchide doar cand se va cere in mod special asta. Sorin Cimpeanu a precizat luni, 4 octombrie, ca un eventual ordin de carantinare poate face aceasta precizare punctuala. “Nu este bine sa ne jucam de-a inchis-deschis scoala. Scolile se vor inchide in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis un mesaj parinților carora le este frica sa iși lase copiii la școala din cauza Covid. „Aș vrea sa va spun ca regula de baza in legea Educației Naționale este prezența fizica la școala. Atat pentru invațamantul de zi, cat și pentru invațamantul seral.…

- Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare al copiilor de peste 12 ani, prin completarea unor formulare, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Ceremonia de deschidere va avea o durata…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…