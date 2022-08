Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, la Ramnicu Valcea, ca schimbarile propuse prin proiectul noilor legi ale educatiei vor avea rezultate doar prin alocarea de resurse financiare, numai pentru salarizarea corespunzatoare a cadrelor didactice fiind nevoie de circa 50% din bugetul…

- Decalajul intre saraci si bogați a existat intotdeauna in Romania, dar prapastia se adancește tot mai mult. Romania ocupa loc fruntaș in topul țarilor cu cele mai mari inegalitați intre bogați și saraci, iar asta se vede luna de luna, la retragerea salariilor de pe card. In timp ce unii romani raman…

- Turismul se plaseaza in randul celor mai slab platite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Paza si protectie, in conditiile in care 82% dintre angajatii din domeniu castiga sub salariul mediu net pe economie, potrivit datelor indicelui Salario al platformei de recurtare eJobs.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si-a prezentat, joi, bilantul la sase luni de guvernare, context in care a solicitat ca domeniul educatiei sa primeasca 15% din bugetul national, iar profesorii debutanti sa inceapa cu salariu mediu pe economie. „Cer 15% din bugetul national pentru educatie si mai…

