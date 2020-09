Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca 80% dintre unitațile de invațamant sunt pregatite pentru deschiderea școlilor in ceea ce privește asigurarea materialelor pentru combaterea raspandirii COVID-19. Totuși, 836 de unitați de invațamant au toaletele in curte. Monica Anisie a participat la…

- Ministerul Educației a renunțat la ideea ca parinții sa completeze o declarație pe proprie raspundere atunci cand iși trimit copiii la școala, un document prin care ar fi trebuit sa iși asume ca nu au simptome de boala și ca elevii nu au intrat in contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. „I-am solicitat…

- Jumatate dintre parinții romani nu au incredere in Guvern, atunci cand vine vorba despre deciziile cu privire la desfașurarea anului școlar 2020 – 2021. Executivul este la coada unui clasament al increderii parinților in planurile de incepere a școlii in septembrie. In topul neincrederii urmeaza Ministerul…

- Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca obiectivul pe care Executivul și-l impune este sa asigure “conexiunea la internet a tuturor școlilor”. Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la Romania TV ca nu este in regula ca romanii sa fie chemați la urne pentru alegerile locale in 27 septembrie, sa riște sa se imbolnaveasca, statul sa cheltuie mulți bani, iar oferta electorala sa aiba candidați trecuți de la PSD la PNL…

- In lupta ingrijorata pentru redeschiderea școlilor Americii, națiunea este imparțita in grupuri distincte, uneori suprapuse. Exista cei care doresc ca școlile sa se redeschida complet toamna, pentru a restabili normalitatea copiilor sau pentru a ajuta la redeschiderea economiei sau a ambelor, iar alții…

- Ministrul Educației a declarat, marți, la Digi24 ca cele trei scenarii posibile pentru desfașurarea cursurilor in școli nu s-au schimbat, fața de saptamana trecuta, deși astazi a avut o intalnire cu reprezentanții sindicatelor elevilor, parinților și studenților, pe aceasta tema. Mai mult, Monica Anisie…

- „Cel mai bun scenariu” pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…