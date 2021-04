Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a fost prezent suminica seara la emisiunea Decisiv de la Antena 3 si a precizat care au fost rezultatele discutiilor cu noul ministru al Sanatații, legat de testarea elevilor in scoli.

- Ministrul Educatiei a declarat ca, anul acesta, cel mai probabil, vor fi organizate evaluarile de la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a, dupa ce anul trecut acestea au fost suspendate din cauza pandemiei. Sorin Cimpeanu considera ca ele sunt un indicator al nivelului elevilor dupa un an de predare online.

- Ministrul Educației a declarat ca naveta elevilor nu poate fi decontata din bani de la buget, deocamdata, deoarece face obiectul unei legi privind transportul nereglementat. Soluția este adoptarea unie ordonanțe de urgența, dar nu se știe cand, a declarat Sorin Cimpeanu la Antena 3. Cimpeanu a mai spus…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca problema cea mai mare n-ar fi prezența studenților in salile de curs, pentru ca acolo se poate face organizare, dar probleme ridica prezența studenților in camine, pentru ca acolo este foarte dificil de pastrat distanțarea sociala. "Studentii au voie sa…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, duminica, la Antena 3, ca sunt mai multe universitati care vor sa inceapa semestrul al doilea cu prezenta fizica alternativa a studentilor, informeaza News.ro . Sorin Cimpeanu a explicat ca acest lucru inseamna ca studenții vor participa fizic la laboratoare,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…

- "Calitatea actului educațional a scazut foarte mult, din motive structurale, predarea online, și din motive circumstanțiale, acces dificil la tehnologie. Ambele cauze au generat pierderi mari care trebuie recuperate in cea mai puternica masura cu putința. Vom monitoriza acest program de ore remediale.…

- Elevii se intorc la școala pe 8 februarie cand incepe semestrul al doilea al anului școlar, in funcție de scenariul epidemiologic in care se afla fiecare localitate. In acest context, ministrul Eduacției a prezentat situațiile in care se suspenda cursurile fața in fața intr-o școala sau intr-o clasa.…