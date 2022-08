Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea suplimenta bugetul de 520 de milioane de lei alocat deja Programului Start-Up Nation pentru a oferi sprijin cat mai multor antreprenori sa investeasca in Romania, anunța premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ciuca spune ca razboiul deschide o falie intre statele libere și cele autocrate. Premierul a declarat, pentru Bloomberg, ca se așteapta ca Romania sa adere la Schengen in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Șefa ANM, Elena Mateescu, a raportat, in ședința organizata de premierul Nicolae Ciuca cu prefecții și autoritațile locale sau centrale, faptul ca in urmatoarele 4 zile vom avea cod portocaliu și cod galben de caldura in mare parte din țara. De asemenea, prognoza pe urmatoarele 4 saptamani ne arata…

- Avem datoria fața de Romania sa creștem eficiența actului de guvernare, susține deputatul PSD Laurențiu Viorel Gidei, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a prezentat bilanțul celor 7 luni de guvernare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca reacționeaza dupa anunțul președintelui SUA, Joe Biden, prinvind programul de reactoare modulare Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat luni ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Situatia din Ucraina ar fi fost "exportata" spre Romania, daca aceasta nu era parte a Uniunii Europene, a atras miercuri atentia prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Constructia asteptata a mai multor poduri peste Dunare intre Bulgaria si Romania a fost readusa in atentia publicului bulgar aproape de indata ce actualul Guvern a preluat mandatul, in decembrie 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…