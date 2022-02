Ministrul educației pledează pentru școala cu prezență fizică Ministrul educației pledeaza pentru școala cu prezența fizica Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a pledat pentru desfașurarea în continuare a activitații școlare cu prezența fizica, aratând ca nici în alte țari în care se înregistreaza o rata crescuta a infectarilor cu SARS-CoV-2 nu sunt suspendate cursurile în unitațile de învațamânt. La noi în țara 29 de orașe și municipii au o rata de infectare cumulata la 14 zile de peste 20 de cazuri la mia… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis azi, intr-o ședința extraordinara, ca activitatea de la Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” Dej sa se desfașoare in continuare in online. Prin Hotararea nr. 54 din 31 ianuarie 2022, CJSU Cluj a decis ”menținerea suspendarii activitații…

- 4.712 cazuri noi de COVID Autoritațile anunța 4.712 cazuri noi de COVID, cu aproape 1.300 mai puține fața de ieri, însa pentru moment nu se cunoaște numarul testelor efectuate și rata de pozitivare. 14 persoane au decedat în ultimele 24 de ore în urma infectarii cu SARS-CoV-2. …

- Cele mai multe cazuri noi de COVID - in Bucuresti, Cluj, Timiș și Suceava Cele mai multe cazuri noi de COVID s-au înregistrat în Bucuresti, Cluj, Timiș și Suceava. Autoritațile au confirmat astazi ca incidențele sunt scazute în țara, dar semnaleaza ca tendința este de creștere.…

- In municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este foarte aproape de ultimul prag, de 1. Azi, 6 decembrie, in Dej incidența a ajuns la 1,10 la mie (42 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se inregistreaza…

- In ultima zi din luna noiembrie, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a coborat sub 2. Azi, 30 noiembrie, in Dej incidența a coborat sub pragul de 2 – mai precis a ajuns la 1,81 la mie (69 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența…

- Astazi, in municipiul Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile a coborat sub 4, inregistrandu-se o noua scadere importanta. Astazi, 20 noiembrie, in Dej incidența a coborat sub 4; mai precis a ajuns la 3,92 la mie (150 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea…

- Dupa patru saptamani , rata incidenței in municipiul Dej a scazut sub pragul de 6. Astazi, 13 noiembrie, in Dej rata de incidenta cumulata la 14 zile este 5,96 la mie (228 cazuri COVID-19). Conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Cluj, cea mai mare incidența din zona municipiului Dej se…

- Sectiile de ATI raman supraaglomerate Foto: Arhiva. Sectiile de ATI ramân supraaglomerate, cu 1.823 de pacienti, fiind liber un singur pat în spitalele din tara noastra, chiar daca pandemia de coronavirus îsi mentine tendinta descrescatoare. Miercuri au fost raportate 6.291 de cazuri…