- ​Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru HotNews.ro ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Ministrul Educatiei: “Pana dupa Paște școlile sunt inchise” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat in aceasta seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște, potrivit unei declarații pentru Hotnews.ro . Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște…

