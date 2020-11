Activitatile didactice care impun prezența fizica in unitațile de invațamant preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor se suspenda pentru o perioada de 30 de zile, incepand de luni 9 noiembrie 2020. Creșele și after school-urile raman deschise. Ministrul educației, Moniaca Anisie, a emis un ordin in acest sens. ORDIN pentru suspendarea […] The post Ministrul educației ordona 30 de zile de invațamant online. Creșele și after school-urile raman deschise first appeared on Suceava News Online .