Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semmnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata starea…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar.

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai spus ca daca situația legata de coronavirus nu va degenera, elevii…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semmnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata…

- Schimbari in programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Monica Anisie : „Vom relua cursurile, vom incheia anul scolar. Vom sustine probabil in luna…” Monica Anisie anunta schimbari in programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Ordinul semnat de Ministrul Educatiei Ministrul Educatiei…

- Ministerul Educației a anulat simularile pentru examenele naționale Ministerul Educației a anulat simularile pentru examenele naționale, iar elevii și studenții vor ramâne acasa pâna cel puțin la jumatatea lunii viitoare din cauza prelungirii starii de urgența. Ministrul…

- Simularile pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a se anuleaza in acest an școlar, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, intr-o declarație privind masurile pentru anul școlar in curs.La fel se intampla și cu olimpiadele și concursurile școlare, care nu vor mai avea loc in acest an, in condițiile…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat ordinul Ministerului Educatiei Nationale privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII a si a simularii probelor scrise ale examenului de Bacalaureat national, in anul scolar 2019 2020, si pentru aprobarea calendarului…