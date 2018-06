Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat o instructiune ce are ca scop reducerea birocratiei, documentul fiind publicat in Monitorul Oficial. Astfel, numarul de proceduri care se aplica in unitatile scoalare a scazut cu 65%, iar numarul de formulare s-a redus cu peste 70%.

- Vesti cum nu se poate mai bune pentru absolventii liceelor din mediul rural. Este o premiera pentru invatamantul romanesc. Ministrul Educatiei, Valentin Popa, vine cu un sprijin mare pentru absolventii liceelor de la tara.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat, marti, ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, este din nou contestat de Opozitiei. Motiunea simpla “PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice” va fi dezbatuta si votata, luni dupa-amiaza, in plenul Senatului. Grupurile parlamentare USR si PNL au depus lunea trecuta motiunea ...

- Universitatea Bucuresti are 900 de locuri bugetate nerepartizate, a spus, luni, Ministrul Educatiei, dupa o intalnirea cu studentii. Valentin Popa, Ministrul Educatiei, a declarat, luni, dupa o intalnire cu studentii, ca Universitatea din Bucuresti are 900 de locuri bugetate nerepartizate, care ar putea…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, este acuzat de rectorii marilor universitati ca ofera bani „cu ura si razbunare“, nu in functie de performanta, incalcand astfel orice etica academica si, inclusiv, Legea Educatiei. Acuzatiile vin dupa ce opt dintre cele mai mari universitati din Romania au ramas…

- Profesorii se numara printre categoriile de angajati care nu isi vor primi salariile inainte de Paste. Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca institutia pe care o conduce nu a avut timpul necesar pentru intocmirea hartiilor, in timp ce ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat…

- Declarația unica pentru persoanele fizice va fi o comasare a șapte formulare fiscale folosite in prezent, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Documentul a aparut vineri in Monitorul…