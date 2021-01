Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, a decis ca numarul de elevi in clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal de zi, sa se reduca de la 28 la 24 de elevi in clasa pentru filiera tehnologica și invațamantul profesional, și de la 28 la 26 de elevi in clasa pentru filiera teoretica. Joi,…

- Inscrierile in clasa pregatitoare 2021 vor incepe in aceeași perioada ca anul trecut, in jurul lunii martie, dupa ce regulile și metodologia de inscriere la școala vor fi facute publice in cursul lunii februarie, a declarat pentru Edupedu.ro secretarul de stat responsabil cu invațamantul preuniversitar,…