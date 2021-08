Stiri pe aceeasi tema

- ​​Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, 19 august, intr-o conferința de presa, ca nu vor exista restricții pentru elevii sau profesorii nevaccinați impotriva COVID-19, odata cu reluarea școlilor, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați. El a mai precizat ca vineri dimineața…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vineri, in cadrul unei intalniri convocate de premier la Palatul Victoria, vor fi discutate masurile care se vor regasi in ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii privind inceperea anului scolar, precizand ca,

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune noi masuri valabile de la 1 august referitoare la desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment, in functie de incidenta cazurilor de Covid-19, acestea urmand sa fie aprobate de Guvern. Restrictii legate de numarul participantilor…

- Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare anti-COVID a personalului peste media de 60% a sistemului de invatamant, a declarat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a adaugat ca, in locul obligativitatii imunizarii, prefera organizarea de centre si promovarea importantei si necesitatii…

- Curg procesele impotriva autoritaților responsabile cu gestionarea pandmeiei de Covid-19. Curtea Suprema a anulat miercuri o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) din februarie 2021, prin care era actualizata lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic si se stabileau regulile…

- Intrat pe modul mixt de funcționare in luna martie, Spitalul Municipal Campulung iși marește capacitatea de internare pentru bolnavii non-Covid. Acest lucru este permis in baza ultimei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care cuprinde noile masuri de relaxare. Folosita aproape…

- De la 1 iunie vom avea voie sa ne adunam in grupuri de cel mult opt persoane, a anunțat premierul Florin Cațu. O decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptata, astazi, prevede masuri de relaxare dar și menținerea discriminarilor intre vaccinați și nevaccinați deși autoritațile recunosc…

- Incidența cazurilor COVID-19 a scazut sub 1 la mie in Cluj-napoca, astfel ca trebuie luata o decizie in privința școlilor.Daca incidența scade sub un caz de COVID -19 la mia de locuitori, atunci Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj tebuie sa decida redeschiderea școlilor. Cluj-Napoca…