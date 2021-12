Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți ca 46 dintre testele de saliva pozitive nu au putut fi verificate cu PCR fiindca "nu exista obligativitate legala" pentru parinți, "deși ar trebui sa fie acest lucru".

- In sistemul de invațamant este o zarva totala in contextul testarii elevilor ani-COVID. Daca inițial decizia era de a-i transforma pe profesori și invațatori in asistenți medicali, acum trebuie ca parinții sa fie asistenții medicali care testeaza copii. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu considera…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, luni, la Parlament, ca in urma testarii din saliva din scoli s-a inregistrat primul caz pozitiv de COVID-19, la un elev de la Liceul I. L. Caragiale din Bucuresti. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea sau infirmarea infectarii cu noul coronavirus.…

- Șase milioane și jumatate de testele pentru saliva au fost distribuite școlilor la finalul saptamanii trecute, iar luni dimineața incepe toata aceasta procedura de testare. Primele teste de saliva au ajuns deja in școli și la parinți, iar elevii și preșcolarii vor face in aceasta dimineața primele teste…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi , 18 noiembrie, ca scolile vor decide daca au capacitatea logistica de a face testele de saliva, in caz contrar responsabilitatea urmand a cadea pe umerii parintilor.Testele vor ajunge in unitatile de invatamant incepand cu saptamana viitoare, a mai…

- Elevii sau cadrele didactice vor putea fi testate de saptamana viitoare, procedura fiind in curs de finalizare, a anunțat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Tocmai am avut o discutie cu reprezentantii ONAC. Procedura de achizitie este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare am primit garantii…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…