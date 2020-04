Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a indicat miercuri seara, la Digi24, care este recomandarea specialiștilor despre durata unei lecții online in fața calculatorului:„Aici specialistii au avut mai multe pareri si parerea acestora a fost ca este mai bine sa lasam o flexibilitate pentru ca…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca redeschiderea scolilor va fi anuntata de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta."Decretul privind incetarea starii de urgenta inceteaza pe 16 mai. Insa, asa cum toata lumea stie, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a luat decizia…

- "Niciodata nu am luat in calcul amanarea anului scolar sau neorganizarea examenelor de capacitate, Bacalaureat. Obiectivul nostru e ca toti elevii sa finalizeze anul scolar”, a declarat premierul Ludovic Orban, la Digi24. Prim-ministrul a afirmat ca este posibil ca examenele sa se desfasoare…

- Mai multi politicieni germani au cerut marti redeschiderea treptata a scolilor din tara lor, inchise de mai multe saptamani din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza agentia dpa, potrivit Agerpres."Clasele din ultimul an ar trebui in primul rand sa se intoarca", au declarat liderii Partidului…

- Monica Anisie, ministrul Educației, anunța ce se intampla cu elevii, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va fi prelungita starea de urgența cu inca o luna. Anisie spune ca nu va fi inghețat anul școlar și se cauta in continuare soluții pentru elevii aflați in an terminal.“Privim cu incredere…

- ​Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat duminica seara pentru HotNews.ro ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența. „Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise.…

- Ministrul Educației și Cercetarii a lansat un apel catre profesori, dupa inchiderea școlilor și gradinițelor. Monica Anisie le cere accestora sa contribuie cu resurse educaționale deschise.